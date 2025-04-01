Трамп запланировал смягчить правила экспорта военной техники

Усилия конгресса в то время были направлены на то, чтобы оказать давление на Эр-Рияд из-за ситуации с правами человека и избежать жертв среди мирного населения в Йемене в ходе военной кампании Саудовской Аравии и ОАЭ против повстанцев, поддерживаемых Ираном. Отношение с Эр-Риядом также ухудшились после убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции в 2018 году. Конгресс не смог преодолеть вето Трампа на закон о запрете продаж оружия.