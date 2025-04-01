Взаимные обвинения России и Великобритании в подрывной и шпионской деятельности традиционны и нередки. Совсем недавно, 10 марта, Центр общественных связей ФСБ сообщил о высылке двух сотрудников посольства Великобритании в Москве (включая второго секретаря Алкеша Одедру) за ведение разведывательно-диверсионной деятельности и указание ложных сведений о себе. В 2024 году таких случаев было сразу три, а до того — в 2018, 2010, 2007 годах и т.д. Отношения особенно обострились после начала конфликта на Украине, где Лондон активно выступает на стороне Киева, оказывая ему военную и финансовую помощь.