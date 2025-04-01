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Путин планирует 15 апреля провести заседание президиума Госсовета

Тема мероприятия — «О развитии инфраструктуры для жизни».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин распорядился 15 апреля провести в Доброграде (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание президиума Госсовета. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

В распоряжении указано, что темой заседания станет развитие инфраструктуры, ориентированной на повышение качества жизни граждан — «О развитии инфраструктуры для жизни».

Подготовку и организацию данного мероприятия, в сотрудничестве с правительством Владимирской области и ФСО, возложены на Администрацию президента и Управление делами главы государства.

Госсовет, являясь конституционным органом, обеспечивает согласованную работу различных ветвей власти, определяет ключевые векторы внутренней и внешней политики, а также приоритеты экономического и социального развития страны. Президиум Госсовета создан для оперативного решения текущих задач.