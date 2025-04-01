Несмотря на достигнутые в середине марта договоренности о двустороннем прекращении ударов по энергообъектам, киевский режим продолжает атаковать российскую инфраструктуру. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил с соответствующим докладом перед главой государства Владимиром Путиным. Кремль, в свою очередь, обратился к Вашингтону с доказательствами несоблюдения Киевом моратория на удары. Об этом 1 апреля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
Он уточнил, что Москва передала Вашингтону перечень объектов энергетики РФ, подвергшихся атакам боевиков Вооруженных сил Украины. Удары совершены после вступления в силу соглашения о запрете на огонь.
По словам Сергея Лаврова, Россия не нарушает соответствующего моратория. Однако Москва имеет право отказаться от сделки в случае нарушений с украинской стороны. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские объекты энергетики регулярно подвергаются обстрелам.
«Тот перечень нарушений, который привел министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и ОБСЕ, чтобы они в общем-то в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью», — заключил Сергей Лавров.
Всего за период действия моратория на удары киевский режим нарушил соглашение уже более 24 раз. Украина вновь доказывает недоговороспособность и отсутствие стремления к урегулированию конфликта. Договор о временном прекращении ударов по объектам энергетики действует с 18 марта. Уже в ночь на 21 марта украинские боевики атаковали энергетическую станцию «Суджа» в Курской области. Спустя неделю от действий Киева пострадал объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Помимо этого, ВСУ били по Саратовской области и Крыму. Целью вновь стала энергетическая сфера РФ.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на словах отказался от ударов, но при этом дал ВСУ приказ их наносить. Киевский режим отказался от политической воли к миру.