Всего за период действия моратория на удары киевский режим нарушил соглашение уже более 24 раз. Украина вновь доказывает недоговороспособность и отсутствие стремления к урегулированию конфликта. Договор о временном прекращении ударов по объектам энергетики действует с 18 марта. Уже в ночь на 21 марта украинские боевики атаковали энергетическую станцию «Суджа» в Курской области. Спустя неделю от действий Киева пострадал объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Помимо этого, ВСУ били по Саратовской области и Крыму. Целью вновь стала энергетическая сфера РФ.