Нетаньяху: Израиль отменил таможенные пошлины на импортные товары из США

Во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство Израиля решило отменить все пошлины на американские товары, импортируемые в страну. Ожидается, что этот шаг позитивно отразится на стоимости жизни израильтян и укрепит стратегическое партнерство с Вашингтоном.
«Израиль отменяет все пошлины, ранее наложенные на товары из Соединенных Штатов — крупнейшего торгового партнера страны», — говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что договор о свободной торговле между Израилем и США, заключенный в 1985 году, уже отменил пошлины приблизительно на 99% американских товаров. Соответственно, текущее уменьшение касается лишь узкого перечня продукции, в основном относящейся к продовольственному и сельскохозяйственному сектору.
В офисе премьер-министра подчеркнули, что США остаются самым надежным союзником Израиля и его важнейшим торговым партнером. Согласно представленным данным, в 2024 году экспорт израильских товаров в США достиг 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг составил около 16,7 миллиарда долларов.