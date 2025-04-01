Нетаньяху: Израиль отменил таможенные пошлины на импортные товары из США

В канцелярии отметили, что договор о свободной торговле между Израилем и США, заключенный в 1985 году, уже отменил пошлины приблизительно на 99% американских товаров. Соответственно, текущее уменьшение касается лишь узкого перечня продукции, в основном относящейся к продовольственному и сельскохозяйственному сектору.