Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Израиль отменил таможенные пошлины на импортные товары из США

Ожидается, что это приведет к снижению стоимости жизни в Израиле.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство Израиля решило отменить все пошлины на американские товары, импортируемые в страну. Ожидается, что этот шаг позитивно отразится на стоимости жизни израильтян и укрепит стратегическое партнерство с Вашингтоном.

«Израиль отменяет все пошлины, ранее наложенные на товары из Соединенных Штатов — крупнейшего торгового партнера страны», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что договор о свободной торговле между Израилем и США, заключенный в 1985 году, уже отменил пошлины приблизительно на 99% американских товаров. Соответственно, текущее уменьшение касается лишь узкого перечня продукции, в основном относящейся к продовольственному и сельскохозяйственному сектору.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что США остаются самым надежным союзником Израиля и его важнейшим торговым партнером. Согласно представленным данным, в 2024 году экспорт израильских товаров в США достиг 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг составил около 16,7 миллиарда долларов.