Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

«А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову», — подчеркнул он. Вучич добавил, что в последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи.