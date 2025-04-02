В США признали, что санкции против России неэффективны: их могут ужесточить

Администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести запрет на проход судов с нефтью из России по Балтийскому морю. В Вашингтоне считают, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны. Их могут ужесточить, сообщила журналист Fox News Джеки Хейнрич на страничке в соцсети.