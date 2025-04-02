Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали, что санкции против России неэффективны: их могут ужесточить

FN: США могут ввести агрессивные санкции против перевозчиков российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести запрет на проход судов с нефтью из России по Балтийскому морю. В Вашингтоне считают, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны. Их могут ужесточить, сообщила журналист Fox News Джеки Хейнрич на страничке в соцсети.

По ее данным, высокопоставленные лица из Соединенных Штатов оценивают действенность санкций против России на уровне «3 из 10». Ограничения не оказывают нужного Западу воздействия на Москву.

«Администрация Дональда Трампа рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского теневого флота», — написала журналист, сославшись на источники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал соответствующую тему очень сложной. Урегулирование украинского конфликта требует дополнительных усилий. Контакты с американскими представителями обсуждаются.