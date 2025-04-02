В США признали, что санкции против России неэффективны: их могут ужесточить

Администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести запрет на проход судов с нефтью из России по Балтийскому морю. В Вашингтоне считают, что нынешние антироссийские санкции недостаточно эффективны. Их могут ужесточить, сообщила журналист Fox News Джеки Хейнрич на страничке в соцсети.
По ее данным, высокопоставленные лица из Соединенных Штатов оценивают действенность санкций против России на уровне «3 из 10». Ограничения не оказывают нужного Западу воздействия на Москву.
«Администрация Дональда Трампа рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского теневого флота», — написала журналист, сославшись на источники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал соответствующую тему очень сложной. Урегулирование украинского конфликта требует дополнительных усилий. Контакты с американскими представителями обсуждаются.