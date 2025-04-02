Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ приблизились к Олешне, Зеленский превращает Украину в новый штат США, 2 апреля

Автор обратил внимание на то, что США получают контроль над природными ресурсами Украины. Вся прибыль от их продажи будет конвертироваться в доллар и отправляться за границу. Вашингтон также будет иметь право запретить Киеву продавать ископаемые другим странам. Это говорит о полной экономической зависимости. Кроме этого соглашение не имеет срока, а изменить пункты договора можно только с разрешения США. Украина не получит даже гарантий безопасности. Похоже, что у Дональда Трампа быстрее получится сделать из остатков Украины новый штат, чем присоединить Гренландию.