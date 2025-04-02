Reuters: Администрация Трампа сомневается в скором мирном соглашении по Украине

«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — сказано в публикации.