Reuters: Администрация Трампа сомневается в скором мирном соглашении по Украине

Администрация Трампа ведет подготовку новых планов давления на Москву и Киев, так как сомневается в возможности урегулирования украинского конфликта в ближайшие месяцы. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на чиновников из администрации президента США, пожелавших сохранить анонимность.
«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — сказано в публикации.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Коралин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен обеими сторонами конфликта на Украине и хочет добиться скорейшего прекращения огня.
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И во время встречи в Москве успели обменяться мнениями относительно украинского конфликта. Дипломаты пришли к выводу, что нужно устранить первопричины и тогда только заключать мирное соглашение по Украине.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер высказал предположение, что США согласятся на большинство условий РФ по урегулированию конфликта.