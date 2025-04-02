Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия весной

В начале своего второго президентского срока Трамп и его главные советники планировали достичь полного прекращения огня к апрелю или маю и затем рассчитывали выступить посредниками в заключении прочного мирного соглашения в последующие месяцы. Однако ни одно из соглашений не кажется неизбежным, что грозит затягиванием конфликта и необходимостью большей поддержки для Киева со стороны Запада, сказали собеседники. Такой исход стал бы проклятием для американского лидера, который неоднократно обещал скорое завершение конфликта, отмечает агентство.