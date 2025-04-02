ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границы с Россией после поступления ряда жалоб от жителей Суоми, имеющих российское происхождение. Заявители указывали, что из-за закрытия границы не имеют возможности навещать близких и посещать могилы родственников, а из-за санкций в отношении российских банков не могут получать российскую пенсию, что существенно нарушает их права, пишет издание Helsingin Sanomat.