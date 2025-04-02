ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границы с Россией после поступления ряда жалоб от жителей Суоми, имеющих российское происхождение. Заявители указывали, что из-за закрытия границы не имеют возможности навещать близких и посещать могилы родственников, а из-за санкций в отношении российских банков не могут получать российскую пенсию, что существенно нарушает их права, пишет издание Helsingin Sanomat.
«Это означает, что количество обращений превысило существенный уровень: обычно ЕСПЧ отклоняет более 90% жалоб, даже не запрашивая у правительств объяснений», — сказано в публикации.
О том, к каким последствиям для граждан Финляндии и России привело закрытие границы, подробнее читайте здесь на KP.RU.
Тем временем финские СМИ пишут, что власти могут начать обсуждение об открытии границы с Россией к концу 2025 года. Уточняется, что это произойдет только после возобновления ЕС дипломатических отношений с РФ.