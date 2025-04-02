В Совбезе ООН дадут оценку преступлениям киевского режима: заседание пройдет с опорой на факты

В среду, 2 апреля, состоится неформальное заседание Совета Безопасности ООН. Встреча приурочена к трехлетней годовщине провокации киевского режима в Буче. Кроме того, Россия представит доказательства новых преступлений киевского режима в отношении мирных граждан. Такой анонс сделал в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.