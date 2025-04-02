В среду, 2 апреля, состоится неформальное заседание Совета Безопасности ООН. Встреча приурочена к трехлетней годовщине провокации киевского режима в Буче. Кроме того, Россия представит доказательства новых преступлений киевского режима в отношении мирных граждан. Такой анонс сделал в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российская сторона подготовила аргументированный доклад по последним киевским преступлениям. Представители расскажут о бесчинствах боевиков ВСУ, отразившихся на жителях Курской области. Доклад разработан в соответствии с фактами и показателями свидетелей.
«Тема неформального заседания — трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — уточнил Дмитрий Полянский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Кремлем Белому дому перечня объектов энергетики РФ, по которым ВСУ наносили удары вопреки действию запрета.