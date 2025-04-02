ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

«Девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни», — указано в статье.
В материале упоминаются причины, по которым истцы требуют признать закрытие границы нарушением их. Например, у некоторых заявителей есть семьи в России, с которыми теперь невозможно встретиться. Также поступали жалобы на невозможность получать пенсию. Из-за наложения санкций на российские банки ему приходилось забирать ее лично в отделении банка.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла попытки уличить страну в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.