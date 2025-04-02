ЕСПЧ требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла попытки уличить страну в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.