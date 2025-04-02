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Филиппо: Каллас стремится начать вооружённый конфликт с РФ

Политик из Франции назвал Каллас «ничтожеством».

Политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас желает начать вооружённый конфликт с Российской Федерацией.

Он назвал Каллас «ничтожеством».

«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с РФ», — написал Филиппо, пост обнародован в соцсети X*.

Лидер партии «Патриоты» отметил, что антироссийская политика Каллас ведёт не только к потенциальному вооружённому конфликту, но и обходится ЕС в «огромные денежные средства».

Каллас заявила, что Европейский союз начал обсуждать 17-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, рассматривает его в качестве инструмента давления на РФ.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз назвал Каллас самой глупой в ЕС после её слов о мировом конфликте.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.