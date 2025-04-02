Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России

Группа из 50 сенаторов США выразила готовность поддержать ужесточение санкций в случае, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине.
В совместном заявлении законодателей подчеркивается, что новые санкции будут введены, если Москва «не проявит добросовестности в переговорах о прочном мире с Украиной» или предпримет действия, угрожающие ее суверенитету после достижения мирного соглашения.
Сенаторы также отметили, что законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импортируемые товары из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.
В группу сенаторов входят как представители правящей Республиканской партии, так и демократы. Законопроект инициирован сенатором Линдси Грэмом* от Республиканской партии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает возможность введения «агрессивных санкций» против судов, которые перевозят российскую нефть.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.