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Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России

Санкции могут включить в себя 500-процентные пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть.

Источник: Аргументы и факты

Группа из 50 сенаторов США выразила готовность поддержать ужесточение санкций в случае, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине.

В совместном заявлении законодателей подчеркивается, что новые санкции будут введены, если Москва «не проявит добросовестности в переговорах о прочном мире с Украиной» или предпримет действия, угрожающие ее суверенитету после достижения мирного соглашения.

Сенаторы также отметили, что законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импортируемые товары из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

В группу сенаторов входят как представители правящей Республиканской партии, так и демократы. Законопроект инициирован сенатором Линдси Грэмом* от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает возможность введения «агрессивных санкций» против судов, которые перевозят российскую нефть.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.