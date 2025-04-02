По его данным, группа из 50 сенаторов от Демократической и Республиканской партий представила законодательную инициативу, которая предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в 500% отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект внесен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут).