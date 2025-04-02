Где деньги, Зин: Почему Германия забеспокоилась о своём золотом запасе в США

Что наводит на вполне определённые размышления и порождает обоснованные подозрения. А был ли мальчик? (Зачёркнуто.) Где деньги, Билли? Причём формат Джека Воробья «У меня нет золота, у меня есть нечто лучшее — рисунок золота!» нас не устраивает. У нас Попандопул своих хватает, мы и сами можем любые бумажки генерировать. (Слушай, забери все! Я себе ещё нарисую.).