Во Франции начали расследование из-за угроз судьям, вынесшим приговор Ле Пен

Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств. Суд признал, что ЕС выделял €21 тыс. в месяц каждому депутату для оплаты работы помощников, которые на самом деле работали на партию «Национальный фронт». Среди ассистентов Ле Пен, например, был телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена. Всего по делу о фиктивном найме ассистентов в 2004—2016 годах проходят 27 человек.