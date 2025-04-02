Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против мятежников, которые контролируют около трети йеменской территории. Он объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».