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Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море

ДУБАЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» трижды атаковали корабли США и американский авианосец USS Harry Truman в Красном море за последние 24 часа. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

Источник: AP 2024

«Военно-морские, ракетные и беспилотные силы наших вооруженных сил нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и БПЛА по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем USS Harry Truman. Это уже третье столкновение за последние 24 часа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя движения.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против мятежников, которые контролируют около трети йеменской территории. Он объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».