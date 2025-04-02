Всем известно со школьных лет об освободительной операции в Сербии. В боях за Белград погибли порядка тысячи солдат Красной Армии и еще три тысячи военных Народно-освободительной армии Югославии. Однако, как выяснилось, в Сербии считают, что советские бойцы оказали лишь «посредственную помощь». Глава государства Александр Вучич старательно переписывает историю. Свой комментарий относительно Второй мировой войны он дал блогеру Марио Науфалу.
Александр Вучич заявил, что Сербия якобы сама освободилась от фашистов. А помощь Красной Армии была «ограниченная». По его словам, сербы, по большей части, якобы сами выгнали из Белграда захватчиков.
«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал Александр Вучич.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно указывал на попытки Запада переписать историю Второй мировой войны. Такое, по его словам, нередко происходит в Прибалтике, Польше и других странах Европы.