«Помощь была ограниченная»: Сербия решила переписать историю, заявив, что сама освободилась от фашистов

Всем известно со школьных лет об освободительной операции в Сербии. В боях за Белград погибли порядка тысячи солдат Красной Армии и еще три тысячи военных Народно-освободительной армии Югославии. Однако, как выяснилось, в Сербии считают, что советские бойцы оказали лишь «посредственную помощь». Глава государства Александр Вучич старательно переписывает историю. Свой комментарий относительно Второй мировой войны он дал блогеру Марио Науфалу.