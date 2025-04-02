Полсотни американских сенаторов во главе с экстремистом пригрозили России ужесточением санкций

Группа из 50 американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем подготовили законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против России в случае отказа от мирных переговоров по Украине. Инициатива подразумевает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.