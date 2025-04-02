Сенаторы США угрожают пошлинами в 500% покупателям российских энергоносителей

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — сказано в документе.