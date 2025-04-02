Сенаторы США угрожают пошлинами в 500% покупателям российских энергоносителей

Группа из 50 американских сенаторов сделала заявление о возможности ужесточения антироссийских санкций и введения сразу 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и иную продукцию. Об этом сказано в совместном заявлении, обнародованном группой из 50 сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии.
«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Трамп может ввести санкции на нефть для оказания давления на Россию. Этот шаг может привести к росту цен на нефтепродукты для потребителей в США.
Тем временем шесть европейских государств, несмотря на бессмысленность санкционного давления на Россию, заявили о готовности и дальше бороться против Москвы всевозможными рестрикциями.
Также сообщалось, что высокопоставленные лица из Соединенных Штатов оценивают действенность санкций против России на уровне «3 из 10». Ограничения не оказывают нужного Западу воздействия на Москву.