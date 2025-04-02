Пентагон: США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты усиливают присутствие своих военных в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), в частности, речь идёт о Ближнем Востоке.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Он уточнил, что американская сторона усилит своё военное присутствие, для того чтобы предотвратить эскалацию, а также защитить свои интересы.
Парнелл добавил, что, в частности, в регион направится авианосец «Карл Винсон». Кроме того, по распоряжению министра обороны США там находится авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном».
«Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность», — заявил представитель Пентагона.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки.