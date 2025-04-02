CNN: Дмитриев и Уиткофф могут на неделе провести переговоры в Вашингтоне

Визит Дмитриева может стать первым с 2022 года, когда высокопоставленный российский чиновник посетит американскую столицу для переговоров. Утверждается, что встреча будет направлена на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине.
В конце марта Дмитриев в интервью газете «Известия» сообщил, что Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам.
По информации CNN, правительство США приостановило санкции в отношении Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в страну.
ТАСС на данный момент не располагает официальными комментариями Госдепа и Белого дома.