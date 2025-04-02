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CNN: Дмитриев и Уиткофф могут на неделе провести переговоры в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить на этой неделе Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Визит Дмитриева может стать первым с 2022 года, когда высокопоставленный российский чиновник посетит американскую столицу для переговоров. Утверждается, что встреча будет направлена на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине.

В конце марта Дмитриев в интервью газете «Известия» сообщил, что Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам.

По информации CNN, правительство США приостановило санкции в отношении Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в страну.

ТАСС на данный момент не располагает официальными комментариями Госдепа и Белого дома.