Стало известно, с кем Россия будет выстраивать новую архитектуру безопасности в Евразии

«Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления», — заявила Захарова газете «Известия».
Новая архитектура станет ответом на актуальные вызовы и угрозы, которые нависают над материком, заключила дипломат.
Ранее в МИД сообщили, что европейские политики жалеют о решении отказаться от предложения Владимира Путина по безопасности. Президент России сделал его соседям ещё в конце 2021 года.