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Стало известно, с кем Россия будет выстраивать новую архитектуру безопасности в Евразии

Россия намерена выстраивать архитектуру евразийской безопасности в кооперации с соседями и партнёрами на континенте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К этому процессу Москва планирует подключить членов БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других объединений, таких как АСЕАН и ССАГПЗ.

Источник: Life.ru

«Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления», — заявила Захарова газете «Известия».

Новая архитектура станет ответом на актуальные вызовы и угрозы, которые нависают над материком, заключила дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что европейские политики жалеют о решении отказаться от предложения Владимира Путина по безопасности. Президент России сделал его соседям ещё в конце 2021 года.