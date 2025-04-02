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HS: девять человек подали в ЕСПЧ из-за закрытия границы Финляндии с Россией

Истцы заявили, что закрытие границ нарушает их права, поскольку поездки между странами играли важную роль в их жизнях.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у финских властей объяснения по поводу закрытия границы между Финляндией и Россией, сообщает Helsingin Sanomat.

Девять граждан русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в суд, утверждая, что закрытие восточной границы нарушает их права человека, так как поездки между двумя странами играют важную роль в их жизни.

В статье отмечается, что истцы требуют признать закрытие границы нарушением своих прав по нескольким причинам. Например, у некоторых из них есть семьи в России, с которыми они теперь не могут встретиться. Кроме того, поступали жалобы на трудности с получением пенсий.

Из-за введенных санкций против российских банков некоторые заявители вынуждены были забирать свои пенсии лично в отделениях банков, что также создает дополнительные проблемы.

Ранее сообщалось, что Финляндия может начать обсуждение по открытию границ с Россией, но не раньше конца 2025 года. Границу могут открывать в несколько этапов.