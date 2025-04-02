CNN: Глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне со спецпосланником Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить США в течение недели. Об этом информирует телеканал CNN.
В сюжете телеканала сказано, что Дмитриев якобы прибудет в Вашингтон для переговоров со спецпосланником Трампа Уиткоффом.
«Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец конфликту на Украине», — сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, отмечая, что собеседники предпочли сохранить анонимность.
Ранее Кирилл Дмитриев указал на то, что политика Запада по сдерживанию России провалилась.
Также Дмитриев информировал, что Россия и Соединенные Штаты начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в РФ, подчеркнув, что это важная сфера для сотрудничества.
Накануне в РФПИ объяснили, почему мировые компании выстраиваются в очередь для возвращения в Россию.