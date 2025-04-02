CNN: Глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне со спецпосланником Уиткоффом

«Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец конфликту на Украине», — сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, отмечая, что собеседники предпочли сохранить анонимность.