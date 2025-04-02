Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.
Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006—2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.
Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.