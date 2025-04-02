Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.