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Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.

Источник: AP 2024

О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.

Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006—2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.

Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.