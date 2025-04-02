Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Хуситы применили беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
Источник: Аргументы и факты

Хуситы за сутки три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman и другие американские военные в Красном море, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, хуситы применили беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

«Военно-морские, ракетные и беспилотные силы наших вооружённых сил нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и БПЛА по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем USS Harry Truman. Это уже третье столкновение за последние 24 часа», — сказал он, заявление обнародовано в Telegram.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Ранее сообщалось, что американским «супербомбам» не удалось пробить бункеры хуситов.