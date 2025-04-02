Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море

«Военно-морские, ракетные и беспилотные силы наших вооружённых сил нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и БПЛА по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем USS Harry Truman. Это уже третье столкновение за последние 24 часа», — сказал он, заявление обнародовано в Telegram.