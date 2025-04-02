Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года

Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, которая должна пройти 9 мая в Москве, станет первым подобным мероприятием за 3,5 года, заявил сербский лидер.
Глава республики планирует приехать в Россию на празднование 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и принять участие в военном параде. По словам Вучича, за прошедшие 3,5 года некоторые лидеры якобы общались с Путиным тайно.
«А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие», — сказал президент Сербии в интервью блогеру Марио Науфалу.
Глава республики уточнил, что последняя их встреча с российским лидером состоялась в ноябре 2021 года в Сочи. Вучич отметил, что провел с Путиным в общей сложности 20 личных встреч и десятки телефонных разговоров.
Президент Сербии добавил, что он встречался с американским лидером Дональдом Трампом два-три раза, с председателем КНР Си Цзиньпином 12 раз, с главой киевского режима Владимиром Зеленским девять раз.
Напомним, 22 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулиным заявил, что Вучича ожидают 9 мая в Москве для участия в праздновании 80-летия Победы.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время визита в Сербию, в свою очередь, отметил, что в рамках ожидаемого визита Вучича намечены его переговоры с Путиным.