Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года

«А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие», — сказал президент Сербии в интервью блогеру Марио Науфалу.