Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, намерен объявить о введении крупнейших импортных пошлин на товары, поступающие в страну, в ответ на действующие ограничения со стороны торговых партнеров.
Трамп и его команда уверяют американцев, что 2 апреля станет «днем освобождения» для страны, когда будут установлены «ответные» барьеры на товары всех государств, которые ввели пошлины на американский импорт. Ожидается, что подписание президентского указа о введении новых пошлин пройдет в розовом саду Белого дома в 23:00 по московскому времени.
Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на большинство импортируемых товаров. Для иностранных транспортных средств предусмотрена более высокая ставка — 25%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что ЕС укрепит единство своего внутреннего рынка в ответ на торговые пошлины США.