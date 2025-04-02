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ВЦИОМ: Более четверти россиян считают нужным увеличить число женщин-политиков

Россияне считают, что женщина-политик должна быть честной, надежной и справедливой.

Источник: Комсомольская правда

Социологи выяснили отношение россиян к участию женщин в политике. Опрос на соответствующую тему провел ВЦИОМ среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.

Более четверти (26%) респондентов заявили, что в России необходимо увеличить количество женщин-политиков, при этом 11% опрошенных придерживаются мнения, что женщины не должны заниматься политической деятельностью, еще 10% заявили, что число женщин-политиков в стране нужно уменьшить.

Россияне также назвали качества, которыми должна обладать женщина-политика. Это честность, надежность, справедливость, высокий уровень морали. При этом интеллект назвали необходимым для женщины-политика 47 процентов опрошенных.

На президентских выборах отдать голос за женщину политика готовы 12% респондентов.

Какие сигналы посылают миру через броши женщины-политики, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем сайт KP.RU представляет подборку самых красивых дам, не побоявшихся тяжелой политической доли.