ВЦИОМ: Более четверти россиян считают нужным увеличить число женщин-политиков

Более четверти (26%) респондентов заявили, что в России необходимо увеличить количество женщин-политиков, при этом 11% опрошенных придерживаются мнения, что женщины не должны заниматься политической деятельностью, еще 10% заявили, что число женщин-политиков в стране нужно уменьшить.