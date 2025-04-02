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В США сенатор Букер более 24 часов критикует в Капитолии политику Трампа

Демократ уже побил рекорд самой длинной речи в истории американского сената.

Сенатор-демократ Кори Букер свыше 24 часов выступает в знак протеста из-за подходов новой администрации Соединённых Штатов во главе с Дональдом Трампом.

Вступление Букера продолжается. Представитель Демократической партии уже побил рекорд самой длинной речи в истории американского сената.

Из трансляции заседания законодательного органа следует, что сенатор всё это время находится на ногах. В настоящее время он критикует действия представителей Республиканской партии в рамках программы по сокращению расходов.

Предыдущий рекорд принадлежит сенатору-демократу Строму Термонду. Он был установлен в 1957 году.

55-летний Букер занимает кресло сенатора от штата Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что бывший президент Соединённых Штатов Джо Байден впервые после ухода из Белого дома появился на публике. Демократ вместе с супругой посетил премьеру спектакля «Отелло» на Бродвее в Нью-Йорке.