Axios: участников секретного чата о хуситах пригласили на беседу в Конгресс

Демократы из комитета по надзору палаты представителей Конгресса США попросили прийти на беседу членов американской администрации, состоявших в секретном чате, посвящённом военным планам Вашингтона в отношении йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»), сообщил новостной портал Axios.
Согласно данным журналистов, соответствующее письмо получили семь «неосновных» участников указанной группы. Его разослал демократ Джерри Коннолли.
Среди приглашённых оказались старший директор совета национальной безопасности (СНБ) США Уолкер Баррет и глава администрации СНБ Брайан Маккормак. Их попросили подтвердить свое присутствие до 7 апреля.
Остальные приглашённые должны ответить до 15 апреля. Отмечается, что конгрессмены хотят обсудить с членами администрации США «раскрытие крайне секретной информации».
Напомним, в марте редактор американского журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что чиновники Белого дома якобы «случайно» включили его в чат «Хуситы ПК тесная группа», предназначенный для обсуждения ударов по хуситам. Он утверждал, что наблюдал «увлекательную политическую дискуссию» между участниками группы.
Телеканал ABC проинформировал, что демократы из верхней палаты Конгресса США направили американскому президенту Дональду Трампу письмо с требованием предоставить полную информацию о секретной переписке, которую высокопоставленные чиновники вели в указанном чате.