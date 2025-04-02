Axios: участников секретного чата о хуситах пригласили на беседу в Конгресс

Напомним, в марте редактор американского журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что чиновники Белого дома якобы «случайно» включили его в чат «Хуситы ПК тесная группа», предназначенный для обсуждения ударов по хуситам. Он утверждал, что наблюдал «увлекательную политическую дискуссию» между участниками группы.