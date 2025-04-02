Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые с 2022 года: Российский чиновник может посетить столицу США для переговоров

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на следующей неделе может отправиться в Вашингтон для переговоров с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Если поездка состоится, она станет первой с 2022 года, когда высокопоставленный чиновник РФ посетит столицу США для контактов такого уровня, пишет CNN.

Источник: Life.ru

По сведениям источников телеканала, беседа затронет не только отношения между двумя странами, но и возможные шаги к урегулированию украинского кризиса. Для визита Дмитриева американские власти временно отменили введённые ранее санкции, чтобы он смог оформить визу.

В CNN добавили, что Белый дом не стал комментировать ситуацию, а Минфин США отказался от официальных заявлений.

А днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал вторую встречу представителей РФ и США. Впрочем, точной даты контактов дипломат не назвал.