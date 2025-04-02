«Отказ от враждебной политики и блокового мышления»: Захарова рассказала о развитии диалога РФ с Евразией

Москва нацелена на общение с партнерами в рамках усиления безопасности. Мария Захарова отметила, что особое внимание российские представители уделяют взаимодействию с БРИКС, члены которого находятся в Евразии.
«Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления», — подытожила официальный представитель МИД РФ.
Мария Захарова также осудила власти Молдавии за истерию в адрес российских представителей. По ее словам, Кишинёв прицепился к послу из-за якобы вмешательства во внутренние дела Молдавии.