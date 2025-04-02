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«Отказ от враждебной политики и блокового мышления»: Захарова рассказала о развитии диалога РФ с Евразией

Захарова: РФ ведет диалог об усилении безопасности с партнерами из Евразии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о контактах Москвы с партнерами на Евразийском континенте. РФ ведет диалог с членами БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ и другими сообществами, транслирует «Известия».

Москва нацелена на общение с партнерами в рамках усиления безопасности. Мария Захарова отметила, что особое внимание российские представители уделяют взаимодействию с БРИКС, члены которого находятся в Евразии.

«Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также осудила власти Молдавии за истерию в адрес российских представителей. По ее словам, Кишинёв прицепился к послу из-за якобы вмешательства во внутренние дела Молдавии.