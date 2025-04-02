CNN: Дмитриев и Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на неделе

Этот визит может стать первым с 2022 года, когда высокопоставленный российский чиновник проведет переговоры в американской столице. Ожидается, что встреча будет сосредоточена на укреплении отношений между Россией и США, а также на поиске путей для разрешения конфликта в Украине.