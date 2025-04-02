CNN: Дмитриев и Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на неделе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон на этой неделе для встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.
Этот визит может стать первым с 2022 года, когда высокопоставленный российский чиновник проведет переговоры в американской столице. Ожидается, что встреча будет сосредоточена на укреплении отношений между Россией и США, а также на поиске путей для разрешения конфликта в Украине.
В конце марта Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и Соединенными Штатами по проектам в области редкоземельных металлов. По данным CNN, правительство США приостановило санкции против Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в страну.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время провести новый телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Дата разговора пока неизвестна.