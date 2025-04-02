Экс-чиновник из Приморья возглавил министерство экономики Хабаровского края

Вообще, Приморье — это лестница. Стоит лишь сказать, что приморец Вячеслав Кулаков, ранее руководивший ИА Deita (18+), занимает пост зампреда правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам. Приморский политолог Сергей Гребенюк сейчас курирует внутреннюю политику на Сахалине в ранге вице-губернатора. Уроженец Арсеньева и бывший вице-губернатор Приморья (времен Миклушевского) Сергей Нехаев сейчас первый зампред правительства Камчатки. Бывший вице-губернатор Приморья Алексей Казаков в свое время был первым зампредом правительства Забайкальского края, а нынешний спикер ЗС ПК Антон Волошко, начинавший свою карьеру репортером на «ОТВ-Прим» (18+), в свое время курировал инфоблок и внутрипол на Сахалине. И это только самые яркие примеры.