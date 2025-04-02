Экс-чиновник из Приморья возглавил министерство экономики Хабаровского края

Исполняющим обязанности министра экономики Хабаровского края назначен Николай Дубинин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.
Николай Дубинин с августа 2010 года по 2015 год был директором департамента экономики Приморского края. Из администрации Приморья перешел в Минвостокразвития, где работал в департаменте территорий опережающего развития и инфраструктуры.
В 1999 году Николай Дубинин окончил Дальрыбвтуз по специальности «инженер-судоводитель». Далее работал 3-м помощником капитана ЯМС «Восток-1», старшим помощником капитана МРС-275, капитаном МРС-012.
В 2004-м году перешел в кабинетные работники — сначала стал главным специалистом, заведующим отделом регулирования цен на ЖКХ и пассажирские перевозки Региональной энергетической комиссии Приморского края. В 2005 году окончил ДВГУ по специальности «экономист». С ноября 2007 года по июль 2009 года — заместитель директора департамента по тарифам Приморского края. С июля 2009 года по август 2010 года Николай Дубинин был начальником контрольно-экспертного управления аппарата губернатора Приморского края по вопросам проведения саммита АТЭС, после чего возглавил департамент экономики Приморья.
Супруга Николая Дубинина Ольга Курилова возглавляет представительство в ДФО Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Вообще, Приморье — это лестница. Стоит лишь сказать, что приморец Вячеслав Кулаков, ранее руководивший ИА Deita (18+), занимает пост зампреда правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам. Приморский политолог Сергей Гребенюк сейчас курирует внутреннюю политику на Сахалине в ранге вице-губернатора. Уроженец Арсеньева и бывший вице-губернатор Приморья (времен Миклушевского) Сергей Нехаев сейчас первый зампред правительства Камчатки. Бывший вице-губернатор Приморья Алексей Казаков в свое время был первым зампредом правительства Забайкальского края, а нынешний спикер ЗС ПК Антон Волошко, начинавший свою карьеру репортером на «ОТВ-Прим» (18+), в свое время курировал инфоблок и внутрипол на Сахалине. И это только самые яркие примеры.