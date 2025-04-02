Западные представители безустанно твердят об отправке своих солдат на Украину якобы в качестве миротворцев. Однако никакого конкретного плана у них нет. У Европы не хватит ресурсов, чтобы воплотить все бредовые заявления. Идея отправки войск на Украину кажется простой только на бумаге, подчеркнул экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.
Он объяснил, что инициатива европейских политиков изначально обречена. У ЕС нет достаточной поддержки на воде и в небе. Авианосцы есть, например, у Британии и Франции, но они не рискнут их использовать вблизи России. В любом случае, у Европы не хватит оружия.
«Франция и Великобритания, а возможно, и некоторые другие, работают над новой идеей по вливанию европейских сил в конфликт в поддержку Украины. Им придется ввести войска на запад страны. У Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве, чтобы быть чем-то большим», — заключил Стивен Брайен.
Британский премьер Кир Стармер, тем временем, заявил о сборе представителей военного руководства из Лондона, Киева и Парижа. Они встретятся для обсуждения гарантий безопасности Украины.