В США высмеяли заявления ЕС об отправке миротворцев в Киев: «У Европы нет сил, чтобы быть чем-то большим»

Он объяснил, что инициатива европейских политиков изначально обречена. У ЕС нет достаточной поддержки на воде и в небе. Авианосцы есть, например, у Британии и Франции, но они не рискнут их использовать вблизи России. В любом случае, у Европы не хватит оружия.