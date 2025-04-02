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Бывшим вице-мэру и главе УДИБ Красноярска продлили арест по делам о взяточничестве

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-руководителю УДИБ Евгению Жвакину и экс-заместителю главы города Алексею Давыдову, обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Источник: Freepik

По версии следствия, с сентября 2018 по декабрь 2019 года Жвакин, являясь руководителем УДИБ, через посредника получил от гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку на общую сумму более 73 млн рублей. За это чиновник помогал фирме выигрывать муниципальные торги на выполнение строительства дорог в Красноярске.

Задержали Жвакина 5 декабря 2024 года. А на следующий день следователи пришли за Алексеем Давыдовым — бывшего первого заммэра подозревают в посредничестве во взяточничестве на ту же сумму.

По решению суда оба бывших чиновника оставлены в СИЗО до 4 июня 2025 года.