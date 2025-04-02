Бывшим вице-мэру и главе УДИБ Красноярска продлили арест по делам о взяточничестве

По версии следствия, с сентября 2018 по декабрь 2019 года Жвакин, являясь руководителем УДИБ, через посредника получил от гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку на общую сумму более 73 млн рублей. За это чиновник помогал фирме выигрывать муниципальные торги на выполнение строительства дорог в Красноярске.