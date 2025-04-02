Владимир Путин учредил в России новый праздник

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, согласно которому в стране официально утверждён новый праздник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно тексту документа, 9 августа, дата окончания Ленинградской битвы, теперь будет отмечаться как День воинской славы. Федеральный закон вступил в силу 1 апреля.
Как указанно в пояснительной записке к документу, 9 августа 1944 году командующий Карельским фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков подписал приказ об окончании наступления Выборгско-Петрозаводской военной операции, что стало победной точкой в Ленинградской битве.
Её результатом стало как снятие угрозы для города, так и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии.
— Признание 9 августа Днём воинской славы России подчёркивает военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечивает подвиг защитников Ленинграда, — указано в прилагаемой к документу пояснительной записке.
Отметим, что в Ленинградской битве в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска ПВО, формирования партизан. В ходе сражений были разгромлены более 50 дивизий врага и ликвидировано так называемое финское блокадное звено.