Владимир Путин учредил в России новый праздник

Отметим, что в Ленинградской битве в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска ПВО, формирования партизан. В ходе сражений были разгромлены более 50 дивизий врага и ликвидировано так называемое финское блокадное звено.