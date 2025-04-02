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HS: Финляндии придётся отвечать за закрытие границы с Россией перед ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека запросил у Хельсинки разъяснения касательно блокировки сухопутных переходов на российско-финляндской границе. Скандинавскому государству придётся объясняться перед ЕСПЧ после жалобы девяти человек с гражданством РФ, которые лишились возможности посещать членов семей, работать и получать пенсию на родине, сообщает Helsingin Sanomat.

Источник: Life.ru

«Заявители считают, что закрытие восточной границы нарушает их права человека по целому ряду причин, поскольку поездки между Финляндией и Россией были важной частью их жизни», — говорится в статье.

Напомним, что ограничения на границе начали вводиться в ноябре 2023 года. Власти страны объясняли это необходимостью противодействовать «инструментальной иммиграции». По их утверждению, поток просителей убежища из ближневосточных и африканских стран направляется в Финляндию при содействии России. Весной 2024 года было объявлено о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на неопределённый срок. А недавно стало известно, что Финляндия планирует начать рассматривать вопрос об открытии границы с Россией не раньше конца 2025 года.