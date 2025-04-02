HS: Финляндии придётся отвечать за закрытие границы с Россией перед ЕСПЧ

Напомним, что ограничения на границе начали вводиться в ноябре 2023 года. Власти страны объясняли это необходимостью противодействовать «инструментальной иммиграции». По их утверждению, поток просителей убежища из ближневосточных и африканских стран направляется в Финляндию при содействии России. Весной 2024 года было объявлено о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на неопределённый срок. А недавно стало известно, что Финляндия планирует начать рассматривать вопрос об открытии границы с Россией не раньше конца 2025 года.