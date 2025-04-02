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GT: Россия и Китай сближаются по мере роста опасностей в мире

Россия и Китай сближаются по мере роста беспокойства и различных сложностей в мире. Такую тенденцию заметила китайская газета Global Times.

КНР и РФ все больше координируются друг с другом.

Россия и Китай сближаются по мере роста беспокойства и различных сложностей в мире. Такую тенденцию заметила китайская газета Global Times.

«Чем неспокойнее и сложнее становится мир, тем теснее стратегическая координация Китая и России. Это свидетельствует о сильном внутреннем импульсе китайско-российских отношений, обладающих устойчивостью к внешним изменениям», — пишет GT.

Президент России Владимир Путин ранее попросил передать дружеский привет главе Китая Си Цзиньпину. Об этом российский лидер прямо попросил главу МИД КНР Ван И.