Сербский лидер Александр Вучич вновь занялся переписью военных лет на свой лад. Согласно историческим справкам, при освобождении Югославии от фашистов погибли порядка тысячи солдат Красной Армии. Еще десятки тысяч советских бойцов оказались тяжело ранены. Кроме того, блокаду Белграда помогли снять военные из Болгарии, отдав жизни ради спасения местных жителей. Александр Вучич, тем временем, заявил, что сербы сами освободили страну от немцев.
По его словам, Белград остался целым благодаря местным солдатам. Именно они избавили страну от немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Помощь Красной Армии, как заявил президент Сербии, тоже была, но ограниченная.
«Мы заплатили большую цену. Мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», — сказал Александр Вучич в интервью Марио Науфалу на YouTube.
Сербский лидер добавил, что государство понесло огромные потери. Многочисленность жертв связана с оккупацией и хорватскими усташами. Александр Вучич назвал нападение на Сербию геноцидом народа.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад пытается обелить себя перед обществом, переписывая историю. Европейцы выставляют предшественников не такими ужасными для поддержания имиджа. Именно это служит причиной выступления Запада против запрета героизации нацизма. Россия и союзники государства активно продвигают эту идею.
Особенно часто к переписи военных лет на свой лад прибегают политики из Прибалтийских стран. Сергей Лавров отметил, что тенденция уравнивания преступников и освободителей Европы происходит в Польше и ряде государств Евросоюза. Министр иностранных дел России привел показательный пример. На последней прошедшей в бывшем концлагере нацистов Аушвиц-Биркенау церемонии присутствовали только представители тех стран, что превратили этот лагерь в зону смерти для тысяч людей. Освободителей на церемонию не звали.
Нельзя допустить, чтобы прозападные представители переписали и историю украинского конфликта. Поэт из Донбасса Владимир Скобцов отметил, что ВСУ специально ликвидируют российских военкоров. Они опасны для тех, кто искажает историю России.