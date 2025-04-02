Особенно часто к переписи военных лет на свой лад прибегают политики из Прибалтийских стран. Сергей Лавров отметил, что тенденция уравнивания преступников и освободителей Европы происходит в Польше и ряде государств Евросоюза. Министр иностранных дел России привел показательный пример. На последней прошедшей в бывшем концлагере нацистов Аушвиц-Биркенау церемонии присутствовали только представители тех стран, что превратили этот лагерь в зону смерти для тысяч людей. Освободителей на церемонию не звали.