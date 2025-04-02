ЕР допустила появление новых участников СВО в губернаторском корпусе

«Один из кандидатов уже есть в Тамбовской области — Евгений Первышов. Он стал первым ветераном СВО, возглавившим российский регион. Не исключаем, что в дальнейшем появятся и другие кандидаты — участники спецоперации, которые будут выдвинуты партией на выборы губернаторов», — процитировало ТАСС сообщение партии.