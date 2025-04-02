ЕР допустила появление новых участников СВО в губернаторском корпусе

В «Единой России» напомнили о поддержке ветеранов СВО.
«Единая Россия» не исключает в перспективе появления партийных кандидатов в губернаторы из числа ветеранов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе политического объединения.
«Один из кандидатов уже есть в Тамбовской области — Евгений Первышов. Он стал первым ветераном СВО, возглавившим российский регион. Не исключаем, что в дальнейшем появятся и другие кандидаты — участники спецоперации, которые будут выдвинуты партией на выборы губернаторов», — процитировало ТАСС сообщение партии.
Также в «Единой России» заявили, что поддержка участников СВО остается ключевой задачей. Важным делом в партии считают развитие начинаний бывших военнослужающих, вовлекая их в общественную и политическую жизнь страны.
Как сообщало URA.RU, «Единая Россия» намерена усилить диалог с гражданами России и активнее вовлекать их в политический процесс. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, комментируя новую народную программу ЕР на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году.