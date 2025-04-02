Финляндию приперли к стенке за закрытие границ с Россией: властям придется объясниться

Власти Финляндии безосновательно закрыли финско-российскую границу. Теперь эмигранты не могут попасть домой. Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии назвать причины закрытия границы, сообщает Helsingin Sanomat.
Жалобу соответствующего содержания в ЕСПЧ подали девять человек «русского происхождения». Истцы обращались и в Верховный административный суд Финляндии. Однако он счел неуместными такие запросы. В суде заявили, что закрытие границы не было направлено против кого-либо из заявителей. Решение распространено на всех, кто мог бы пожелать пересечения финско-российской границы. Жалобы остались без рассмотрения.
Заявители сочли решение о закрытии границы нарушением их прав. Так, истцы обратились в ЕСПЧ с жалобой на дискриминацию, основанную на вероисповедании. Жители не могут свободно посещать кладбище шесть раз в год, как предписано православным людям.
Заявители потребовали признать закрытие границы с Россией нарушением прав. Истцы даже не могут встретиться с родными. Кроме того, у эмигрантов теперь нет возможности получать пенсию.
«Девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни», — уточняется в материале.
Позже стало известно, что Хельсинки всё-таки планируют начать обсуждение открытия границ с Москвой. Диалог может состояться в течение 2025 года. Границы начнут открывать поэтапно. Вначале Финляндия планирует открыть въезд в страну для грузовых перевозчиков. Однако обсуждение начнется только после возобновления дипломатических отношений между Евросоюзом и Россией. Никому не известно, когда это произойдет.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль открыт к тем странам, которые желают восстановления отношений с Москвой. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия уже морально готовится к этому шагу.