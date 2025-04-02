Финляндию приперли к стенке за закрытие границ с Россией: властям придется объясниться

Жалобу соответствующего содержания в ЕСПЧ подали девять человек «русского происхождения». Истцы обращались и в Верховный административный суд Финляндии. Однако он счел неуместными такие запросы. В суде заявили, что закрытие границы не было направлено против кого-либо из заявителей. Решение распространено на всех, кто мог бы пожелать пересечения финско-российской границы. Жалобы остались без рассмотрения.