Радий Хабиров рассказал о своей работе в Москве.

«Работаю в Москве. Принял участие в стратсессии, которую провел председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Обсудили очень важную тему — контуры будущего нефтяной и угольной отрасли страны до 2050 года».
Глава региона прикрепил к своему посту видео части стратегической сессии с выступлением Михаила Мишустина.
Как сообщалось ранее, в рамках повестки участники стратсессии обсудили долгосрочные планы развития нефтяной отрасли и угольного комплекса страны. Речь, в частности, шла о совершенствовании мер их господдержки, а также формировании эффективных стимулов для привлечения частных инвесторов и достижении национальных целей, которые поставил президент России Владимир Путин.