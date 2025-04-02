Радий Хабиров рассказал о своей работе в Москве.

Как сообщалось ранее, в рамках повестки участники стратсессии обсудили долгосрочные планы развития нефтяной отрасли и угольного комплекса страны. Речь, в частности, шла о совершенствовании мер их господдержки, а также формировании эффективных стимулов для привлечения частных инвесторов и достижении национальных целей, которые поставил президент России Владимир Путин.