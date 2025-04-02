Вучич: Сербия в годы Второй мировой войны освободилась своими силами

Сербия якобы своими силами смогла освободиться от оккупации нацистской Германии в период Второй мировой войны, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вместе с тем он признал, что в те годы республика получала помощь от Советского Союза. При этом Вучич утверждает, что эта поддержка «была ограниченной».
«В основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал президент в беседе с блогером Марио Науфалу.
Напомним, в декабре Вучич заявил, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приедет в Москву на парад Победы 9 мая. 22 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия ожидает этого визита президента Сербии.