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Вучич: Сербия в годы Второй мировой войны освободилась своими силами

Сербский президент признал, что в тот период республика получала помощь от СССР.

Источник: Аргументы и факты

Сербия якобы своими силами смогла освободиться от оккупации нацистской Германии в период Второй мировой войны, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вместе с тем он признал, что в те годы республика получала помощь от Советского Союза. При этом Вучич утверждает, что эта поддержка «была ограниченной».

«В основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал президент в беседе с блогером Марио Науфалу.

Напомним, в декабре Вучич заявил, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приедет в Москву на парад Победы 9 мая. 22 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия ожидает этого визита президента Сербии.