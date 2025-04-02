Глава РФПИ: сопротивление диалогу США и РФ объясняется старыми представлениями

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не исключил возможности встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, указав при этом на то, что существует сопротивление диалогу между США и Россией, обусловленное старыми стереотипами.
«Может быть. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми представлениями», — написал Дмитриев в социальной сети Х в ответ на пост блогера Науфала о возможной встрече, добавив, что улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой будет способствовать установлению прочной глобальной безопасности.
Накануне телеканал CNN сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить США для переговоров со спецпосланником Трампа Уиткоффом.
Ранее Кирилл Дмитриев указал на то, что политика Запада по сдерживанию России провалилась.