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Глава РФПИ: сопротивление диалогу США и РФ объясняется старыми представлениями

Кирилл Дмитриев не исключил возможность встречи с Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не исключил возможности встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, указав при этом на то, что существует сопротивление диалогу между США и Россией, обусловленное старыми стереотипами.

«Может быть. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми представлениями», — написал Дмитриев в социальной сети Х в ответ на пост блогера Науфала о возможной встрече, добавив, что улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой будет способствовать установлению прочной глобальной безопасности.

Накануне телеканал CNN сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить США для переговоров со спецпосланником Трампа Уиткоффом.

Ранее Кирилл Дмитриев указал на то, что политика Запада по сдерживанию России провалилась.