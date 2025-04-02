Глава РФПИ: сопротивление диалогу США и РФ объясняется старыми представлениями

«Может быть. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми представлениями», — написал Дмитриев в социальной сети Х в ответ на пост блогера Науфала о возможной встрече, добавив, что улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой будет способствовать установлению прочной глобальной безопасности.