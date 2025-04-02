Политолог указал, что Путин никогда не будет «удобным» для Трампа

Путин будет договариваться с Трампом только после вывода военных ВСУ из Курской области.
Президент РФ Владимир Путин никогда не уступит американскому коллеге Дональду Трампу в вопросе переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
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«Мы, конечно, ни на какие уступки не пойдем. У Трампа только одна задача — чтобы прекратились боевые действия. Но мы не для того начинали СВО, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так», — заявил Перенджиев. Его слова передает NEWS.ru.
Еще в 2024 году лидер РФ сообщил, что будет договариваться о чем-либо с Дональдом Трампом только после вывода бойцов ВСУ и их союзников из Курской области и основных российских территорий. Также Александр Перенджиев отметил, что у Вашингтона и Москвы разные цели в украинском кризисе.
При этом американский президент попытками остановить боевые действия наносит ущерб России, потому что жители страны начинают расслабляться. По словам эксперта, россиянам, в особенности в вопросе помощи фронту, следует больше напрягаться.
Ранее украинские военные нарушили 30-дневный мораторий по ударам на энергетические объекты в России. В связи с этим Владимир Путин готовит ответ Киеву. Он направил сигнал об атаках ВСУ в США, отметив, что российская сторона не собирается терпеть подобного. По мнению политолога Александра Михайлова, Вашингтон пристально следит за сигналами Москвы. При этом «неприемлемое поведение» Украины наносит «политический удар» по самому Дональду Трампу, который и предложил соблюдать данный мораторий.