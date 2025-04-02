Политолог указал, что Путин никогда не будет «удобным» для Трампа

«Мы, конечно, ни на какие уступки не пойдем. У Трампа только одна задача — чтобы прекратились боевые действия. Но мы не для того начинали СВО, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так», — заявил Перенджиев. Его слова передает NEWS.ru.